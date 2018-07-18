دبي تطلق الثلاثاء أضخم منطقة تجارية

المصدر: دبي - مشرق علي حيدر

تشهد دبي الثلاثاء المقبل إطلاق إعمار العقارية، أضخم وأحدث منطقة تجارية تتضمن منافذ تسوق وترفيه بمنطقة الخور، حيث تطور بالشراكة مع دبي القابضة «دبي كريك هاربور».

وفي معلومات «البيان» أن المساحات المخصصة للتأجير في المنطقة التجارية تصل إلى ثمانية ملايين قدم مربع، بينها 3664 مكتباً تجارياً، فضلاً عن مول الخور. كما يصل إجمالي مساحة التأجير في «مول الخور» 4.5 ملايين قدم مربع، ما يجعل منه أكبر بـ 25 % من إجمالي مساحة التأجير في دبي مول، الأكبر عالمياً، البالغة 3.6 ملايين قدم مربع.

ويمثل المشروع خبراً ساراً لمساهمي «إعمار مولز»، إذ ستزيد أصول المحفظة من 6.4 ملايين قدم مربع إلى 16 مليون قدم مربع تقريباً (من ضمنها المناطق التجارية في الخور ودبي هيلز)، بحلول 2022.

ويمثل «دبي كريك هاربور» أهمية كبيرة لإعمار، لا سيما أنه يرفع حجم وقيمة الأصول الفندقية لمجموعة إعمار للضيافة عبر 22 فندقاً مساحتها 5.5 ملايين قدم مربع، ومن شأنها ضخ 4400 وحدة فندقية جديدة. ويبلغ عدد المشاريع الفاعلة وقيد الإنجاز لمجموعة إعمار للضيافة 50 مشروعاً، تتضمن 35 وجهة في الدولة والأسواق العالمية.

إضافة إلى 15 فندقاً ووجهة للشقق الفندقية تم افتتاحها فعلياً في دبي، وهو ما يجعل إدراج الشركة في 2022 أمراً وارداً بحسب تصريحات محمد العبار، رئيس مجلس إدارة إعمار الذي أكد أن الشركة قررت أن تركز في المستقبل على إدارة الفنادق، لا على تطوير الأصول الفندقية.

وهو ما يفسر قيام الشركة ببيع أصول غير أساسية، من بينها أصول فندقية بقيمة 5 مليارات درهم تشكل 2.7% من القيمة الإجمالية لأصول الشركة، موضحاً أن الشركة تستثمر 3.4 مليارات درهم سنوياً في القطاع الفندقي.