30 فعالية جماهيرية يومياً بدبي

المصدر: دبي –عمرو عادل

تزدحم دبي بالأنشطة وبالفعاليات على مدار العام بما فيه الصيف، ما يعزز من مكانة دبي كإحدى أفضل الوجهات السياحية للعائلات خلال الموسم الصيفي.

ولا يخلو يوم من أحداث فعاليات ترفيهية أو تسويقية أو رياضية تستقطب عشرات الآلاف من الزوار من مختلف الأعمار والجنسيات من داخل الإمارات وخارجها.

وبحسب رصد «البيان الاقتصادي»، هناك 30 فعالية جماهيرية يومياً في مختلف أنحاء الإمارة، إضافة إلى 13 فعالية كبرى خلال شهر واحد في الفترة الممتدة من اليوم وحتى 18 أغسطس المقبل، تلائم جميع الفئات العمرية من الزوار والمقيمين.

وتواصل مفاجآت صيف دبي نجاحها بعد 26 يوماً على انطلاقها، لتقدم مجموعة إضافية من الفعاليات والأنشطة الترفيهية والعروض الجذابة على مدار ستة أسابيع من التخفيضات.

وتجارب التسوق الممتعة، والفعاليات الرائعة حتى 4 أغسطس، إلى جانب عروض وتسهيلات متنوعة عديدة في مختلف المراكز، حيث يحظى الزوار والمقيمون بفرصة الاستمتاع بفعاليات غنية وممتعة في مراكز التسوق والوجهات الترفيهية.

كما يواصل عالم دبي للرياضة والذي يستمر حتى 4 سبتمبر المقبل تقديم مجموعة كبيرة من الأنشطة في أكبر موقع صيفي للرياضة يقام داخل القاعات على مستوى الإمارة، ويشغل مساحة مكيفة الهواء تصل إلى أكثر من 25 ألف متر مربع، ويستضيف مجموعة كبيرة من الأكاديميات، وعشاق الرياضة من كافة الأعمار، ويغطي مجموعة كبيرة من برامج وفعاليات اللياقة البدنية.

ومن بين أبرز الفعاليات والمهرجانات المقبلة التي تتزامن والكثير من العطلات الموسمية والأعياد، فعالية عيد الأضحى في دبي، حيث تمتلئ المدينة بالمهرجانات والفعاليات مثل الحفلات والألعاب النارية وغيرها. ووفق أحدث إحصائيات دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، سجلت حركة السياحة الوافدة خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2018، وصول 7.16 ملايين سائح بمتوسط 1.4 مليون شهرياً.

فيما وصل متوسط إشغال الفنادق إلى 82 %. فيما شهدت مراكز التسوق الفخمة والتي تعد بمثابة وجهات متميزة في دبي إقبالاً مطرداً، ما أتاح للقائمين على إدارة هذه المراكز بالحفاظ على نسبة إشغال قوية تتراوح بين 90% و95%، من واقع البيانات المسجلة في مارس الماضي.