طيران السلام يُعزز أسطوله بـ 6 طائرات إيرباص A320NEO

المصدر: دبي- البيان

أعلن طيران السلام، عن إضافة 6 طائرات جديدة من طراز إيرباص A320neo إلى أسطول طائراته المتنامي. ومن المقرر أن يقوم طيران السلام بتسلم أول طائرة جديدة، التي اشتراها من إيرباص في الربع الأخير من العام 2018، بينما ستصل الـ 5 طائرات المستأجرة الأخرى في الربع الأول من العام 2019. وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الدؤوبة التي تبذلها الشركة لتعزيز أسطولها وتوسيع شبكة وجهاتها التي تضم 12 وجهة مختلفة منها دبي، بما يلبي الطلب المتزايد على الطيران الاقتصادي على مستوى سلطنة عُمان والمنطقة.

ويخطط طيران السلام لزيادة عدد الرحلات المتجهة إلى وجهاته الأكثر شعبية، بما في ذلك صلالة، وملتان، وسيالكوت، وشيراز، مع إضافة وجهات جديدة في منطقة دول التعاون مثل الكويت والرياض، وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما في ذلك الخرطوم ومصر والعراق.