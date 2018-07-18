«تنظيم الاتصالات» تكرم «سوفتوير أيه. جي»

المصدر: دبي - البيان

كرّمت هيئة تنظيم الاتصالات شركة «سوفتوير أيه. جي» تقديراً لمساهمتها الكبيرة في مبادرة الهيئة «باشر أعمالك خلال 15 دقيقة».

وقام حمد عبيد المنصوري، مدير عام الهيئة، بتسليم الجائزة لرامي كشلي، نائب رئيس شركة «سوفتوير أيه. جي» في منطقة الخليج والمشرق العربي، وذلك خلال حفل أقيم احتفالاً بتدشين المرحلة الأولى من مبادرة «باشر».

وقال محمد الخميس، مدير برنامج الحكومة الذكية في هيئة تنظيم الاتصالات: «لدينا ثقة كبيرة في قدرة حلول وبرامج «سوفتوير أيه. جي» على تسهيل وتبسيط سير العمل، حيث نتعاون مع هذه الشركة الرائدة منذ العام 2015. ونحن سعداء للغاية وراضون جداً عن أداء برنامج إدارة سير العمل «ويب ميثودس» ودوره في دعم مبادرة «باشر».