350 مليار درهم فائض الميزان التجاري

المصدر: دبي - وائل الخطيب

توقعت مؤسسة دولية أن يصل فائض الميزان التجاري لدولة الإمارات إلى 350 مليار درهم بنهاية الربع الثالث، وفقاً للنماذج العالمية للاقتصاد الكلي، وتوقعات المحللين.

كما توقعت أن يرتفع إلى 371 ملياراً في الربع الأول من 2019، ويقفز إلى 580 مليار درهم في 2020.

ووفقاً لتقديرات منصة المؤشرات العالمية Trading Economics، التي توفر البيانات، والتوقعات، لأكثر من 300 ألف مؤشر اقتصادي من نحو 200 دولة، ومقرها نيويورك، فإن الناتج المحلي الإجمالي الفعلي للإمارات يناهز 1.4 تريليون درهم، ليصل إلى 1.43 تريليون درهم خلال الربعين الثالث والرابع من 2018، و1.52 تريليون درهم في الربعين الأول والثاني من 2019 و1.56 تريليون درهم في 2020.

وتوقعت المؤسسة أن يناهز نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي للإمارات 2.5% في الربعين الثالث والرابع من 2018، و3.3% في الربعين الأول والثاني من 2019، و3.5% في 2020.

وفقاً للبيانات، فإنه من المتوقع أن يبلغ متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الإمارات 41 ألف دولار (151 ألف درهم) بنهاية هذا الربع، وفقاً للنماذج الاقتصادية العالمية، وتوقعات المحللين العالمية للتجارة. ومن المتوقع على المدى الطويل، أن يتجه صعوداً نحو 43 ألف دولار (158 ألف درهم) في 2020 وفقاً للنماذج الاقتصادية المعتمدة لدى المنصة.

وتوقعت المؤسسة أن يرتفع الحساب الجاري للإمارات من 212.18 مليار درهم في الربع الثالث 2018 إلى 1.389 تريليون درهم في 2020، وأن يبلغ الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي 5% في الربعين الثالث والرابع من 2018، ليصل إلى 6.8% في 2020، وأن تصل احتياطيات الدولة من الذهب إلى 8.5 أطنان في 2020 من 7.6 و7.7 أطنان في الربعين الثالث والرابع من 2018 على التوالي.