«بورياليس» تشتري شركة نمساوية

المصدر: دبي - أشرف رفيق

أعلنت شركة «بورياليس» التي تملكها مجموعة «مبادلة للاستثمار»، أنها استحوذت على شركة نمساوية لإعادة تدوير البلاستيك.

وأعلنت الشركة التي تتخذ من فيينا مقراً لها، أنها استكملت إجراءات شراء 100% من أسهم شركة «إيكوبلاست» لإعادة التدوير النمساوية.

وتخضع الصفقة حالياً لموافقة الهيئات التنظيمية، وفق ما أعلنته بورياليس في بيان صحافي نقلت عنه مجلة ميد، لكنها لم تذكر قيمة الصفقة.

وتقوم شركة «إيكوبلاست» النمساوية ومقرها ويلدون بإعادة تدير 35 ألف طن من البلاستيك المستهلك من مخلفات المنازل والصناعة سنوياً، وتحول هذا البلاستيك إلى ألواح من البولي إيثلين النقي مخفض الكثافة. ويستخدم هذا البولي إثيلين في أغراض عدة منها الصناعة.