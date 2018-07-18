دبي الذكية تستعرض مستجدات تطبيقات «بلوك تشين»

المصدر: دبي - البيان

ضمن سعيها لتحقيق مستهدفات استراتيجية دبي لـ«بلوك تشين»، التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، عقدت دبي الذكية، على مدار يومين متواصلين، سلسلة من ورش العمل لمناقشة أهم تطورات حالات الاستخدام لتطبيقات «بلوك تشين» في عدد من الجهات الحكومية الحيوية بإمارة دبي.

وتم خلال ورش العمل، التي أقيمت في مقر دبي الذكية بحي دبي للتصميم، استعراض 14 حالة استخدام لتقنية «بلوك تشين»، التي يجري تطبيقها في 12 جهة حكومية.

وتهدف ورش العمل إلى استعراض بعض حالات الاستخدام التي يجري تطبيقها في هذه الجهات، وذلك لتبادل الخبرات والاطلاع والاستفادة من التجارب المتميزة في هذا المجال، إلى جانب استعراض التحديات التي تواجه تنفيذها وبحث سبل معالجتها، إضافة إلى بحث فرص توسيع نطاق شبكة «بلوك تشين» بكفاءة أفضل.

وقالت الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر، مدير عام دبي الذكية: «يأتي تنظيم هذه الورش في سياق تعزيز التعاون والأهداف المشتركة بين دبي الذكية وشركائها الاستراتيجيين من القطاع الحكومي لتحقيق مستهدفات استراتيجية دبي للبلوك تشين، حيث حققنا تقدماً كبيراً في تطبيق تقنية بلوك تشين بدبي، خاصة في القطاعات الحيوية للإمارة، كالتعليم والصحة والنقل والسياحة، إلى جانب قطاعات الطاقة والعقارات والاقتصاد».

وأضافت «على مدار عام 2017، عملت الجهات الحكومية المعنية بتلك القطاعات على تحديد أفضل حالات الاستخدام الممكنة لتطبيقات بلوك تشين، التي هي الآن في المرحلة التجريبية على أرض الواقع».

وتم تحديد حالات استخدام مختلفة لتطبيقات «بلوك تشين» في إمارة دبي، وذلك ضمن مجالات تأجير وشراء العقار، وإدارة دورة حياة المركبات، إلى جانب الحصول على تراخيص تجارية، وترخيص المؤسسات الطبية والأطباء والحصول على الوصفات الإلكترونية، إضافة إلى تسجيل وإدارة الطلاب في المدارس، وتسجيل المركبات الكهربائية.

وتسعى دبي الذكية بوصفها الجهة الحكومية المشرفة على التحول الذكي للإمارة إلى تعميم تطبيق «بلوك تشين» بين الجهات الحكومية استناداً إلى المحاور الأساسية الثلاثة للاستراتيجية، وهي رفع كفاءة الحكومة من خلال تحويل 100% من المعاملات الحكومية القابلة للتطبيق إلى شبكة «بلوك تشين»، وخلق نماذج عمل وشركات جديدة قائمة على استخدام هذه الشبكة، وتحقيق الريادة العالمية في مجال تطوير وتطبيق شبكات «بلوك تشين» وتعاملاتها.