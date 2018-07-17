«إعمار» تدرس بيع أصول غير أساسية بـ 5 مليارات درهم

المصدر: دبي ــ البيان

قال متحدث باسم شركة إعمار العقارية لـ«البيان»، إن الشركة تدرس باستمرار كل الخيارات التمويلية في إطار استراتيجيتها التي تستهدف تنظيم أنشطتها وتحقيق أكبر قيمة مضافة.

وجاء تصريح المتحدث تعليقاً على تقرير تحدث عن عزم الشركة بيع أصول غير أساسية بقيمة خمسة مليارات درهم.

وأوضح المتحدث أنه سيتم إعلان التفاصيل فور الانتهاء منها.

وقالت مصادر لصحيفة «فاينانشال تايمز» إن إعمار باشرت عبر بنك «ستاندرد تشارترد» صفقة مع عدة أطراف، لبيع أصول غير أساسية بقيمة 1.4 مليار دولار (5 مليارات درهم). وأشارت إلى أن الشركة تتطلع إلى جمع 700 مليون دولار من بيع محفظتها الفندقية باستثناء عقارين رئيسين، إضافة إلى بيع عيادات ومدارس في المجمعات التي طورتها وتصل قيمة تلك الأصول إلى نحو 700 مليون دولار.