«العربية للطيران» تنوي طلب شراء طائرات جديدة

المصدر: ■دبي - أشرف رفيق

كشف عادل علي، الرئيس التنفيذي لشركة «العربية للطيران»، عن أن الشركة ستطلب شراء طائرات جديدة الأسبوع الجاري في معرض فارنبورو للطيران في بريطانيا.

وقال في مقابلة مع بلومبيرغ على هامش المعرض إن الشركة، تبحث جدياً شراء طائرات بوينغ 737، فضلاً عن شراء طائرات إيرباص إيه 320 جديدة.

وأضاف أن الشركة كانت تفكر منذ مارس الماضي في استبدال محركات لمئة طائرة ماكس (بوينغ) ونيو(إيرباص)، قيمتها 11 مليار دولار.

وقال إننا بحثنا الأمر تجارياً لنرى إذا كان يوفر لنا أفضل تشغيل من حيث خفض التكلفة، ومن المعقول أن تدرس جميع الموردين وقد يكون من المفيد أن نشغل أسطولاً مختلطاً إذا كانت طائرات بوينغ أكثر تنافسية. وأشار إلى احتمال أن تطلب الشركة الشراء الأسبوع الحالي في المعرض البريطاني الحالي.