1.15 مليار درهم تصرفات العقارات في دبي

المصدر: دبي - البيان

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، 1.15 مليار درهم، كان أبرزها رهونات بقيمة مليار درهم من خلال 49 إجراءً.

وشهدت الدائرة، أمس، تسجيل 64 مبايعة بقيمة 152 مليون درهم، منها 8 مبايعات للأراضي بقيمة 81 مليون درهم، و56 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 71 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 34 مليون درهم في منطقة الورقاء الأولى، تليها مبايعة بقيمة 20 مليون درهم بمنطقة القوز الأولى، ومبايعة بقيمة 7 ملايين درهم في منطقة أم سقيم الثالثة.

وتصدرت الثنية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت مبايعتين بقيمة 7 ملايين درهم، تلتها منطقة وادي الصفا 5 بتسجيلها مبايعة بقيمة 3 ملايين درهم.

وجاءت مبايعة بقيمة 6 ملايين درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم مبايعات الشقق والفلل تلتها مبايعة بقيمة 4 ملايين درهم بمنطقة برج خليفة.

وتصدرت معيصم الأول المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 10 مبايعات بقيمة 8 ملايين درهم، تلتها منطقة الصفوح الأولى بتسجيلها 7 مبايعات بقيمة 6 ملايين درهم، والثالثة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 4 ملايين درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها مليار درهم، منها 28 رهن أراضٍ بقيمة 968 مليون درهم، و21 رهن فلل وشقق بقيمة 34 مليون درهم، أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 393 مليون درهم، ورهن في منطقة برج خليفة بقيمة 343 مليون درهم.