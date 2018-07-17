«مدن» تعلن بدء توقيع عقود فلل للمواطنين اليوم

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أعلنت شركة مدن العقارية، المُكلّفة من حكومة أبوظبي والمتخصصة في تنمية وتطوير المشاريع العقارية والإسكانية في الإمارة، بدء توقيع عقود بناء الفلل مع المواطنين، بدءاً من اليوم الثلاثاء عبر مركز المبيعات الخاص بها.

وأكد عبدالله الساهي الرئيس التنفيذي للشركة أن «مدن العقارية» وفرت العديد من التصاميم وفقاً للمعايير العالمية، التي تم اعتمادها من دائرة التخطيط العمراني والبلديات، منوهاً إلى أنه تم تشكيل مجموعة واسعة ومتنوعة من النماذج والتصاميم والتشطيبات الخاصة بالفلل لتلبي مختلف الأذواق والاحتياجات الخاصة بالأسرة الإماراتية ويتناسب مع ميزانيتها.

وقال إن الشركة وفرت خاصية توقيع اتفاقية مبدئية تسبق العقد النهائي للحصول على عروض أسعار مفصلة لتكاليف البناء، وفقاً للتصاميم التي تم اختيارها، في غضون 10 أسابيع من توقيع العقد المبدئي.

وأضاف أن إسناد عملية تطوير منازل المواطنين بالكامل للشركة يُجَنّب المُواطن عناء الإجراءات ويضمن له تنفيذ أعمال البناء في الوقت المحدد، ووفقاً لأعلى معايير الجودة والابتكار. ونوه إلى أن توفُّر السكن الملائم للمواطنين يعتبر ركيزة أساسية وتعبيراً واضحاً عن التزام القيادة الحكيمة بتحقيق الاستقرار الاجتماعي والرفاهية للمواطنين الإماراتيين، ليضمن في ذلك تمتعهم بجودة حياة أفضل ومستوى معيشي لائق.

من جهته، أكد أحمد الشيخ الزعابي مدير مشاريع أول في شركة مدن أن الشركة توفر مجموعةً واسعةً من تصاميم الفلل التي سيتم تطويرها في مشروع «مدينة الرياض» ومناطق أخرى في الإمارة، منوهاً إلى أن نماذج الفلل التي اعتمدتها الشركة صممت استناداً إلى مخرجات استبيان «نبني لإسعادك» الذي أطلقته في وقت سابق من العام الجاري.

وأوضح أن الشركة أطلقت مركز مبيعاتها الجديد والذكي في برج البستان بأبوظبي، وجهزته بحلول مبتكرة تتيح للمواطنين وضع لمساتهم على تصاميم منازلهم في غضون دقائق فقط من خلال شاشات إلكترونية تفاعلية.