«أدنوك» تمنح عقد غاز لشركة باكستانية

المصدر: دبي - أشرف رفيق

منحت شركة أدنوك لمعالجة وإنتاج الغاز الطبيعي المسال التابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية «ادنوك» عقد محابس الغاز، لمشروع الغاز طويل الأجل لشركة ديسكون الهندسية الباكستانية.

وقالت مجلة ميد إن قيمة العقد 95 مليون دولار (348.935 مليون درهم)، المتوقع أن توقعه الشركتان في الأسابيع المقبلة.

وسلمت شركات المقاولات، مؤخراً، عروضاً تجارية للمرحلة الثانية من مشروع توسعات الغاز الذي تنفذه شركة أدنوك للغاز، المقدر أن تبلغ قيمة المرحلة الثانية من التطوير مليار دولار، ويساعد في رفع الطاقة الإنتاجية لحقل حبشان البحري بمقدار 200-400 مليون قدم مكعب يومياً من الغاز.