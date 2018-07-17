مدينة عجمان الإعلامية الحرة تطلق مجموعة من الحزم الاستثمارية

المصدر: عجمان - البيان

أطلقت مدينة عجمان الإعلامية الحرة مجموعة من الحزم الاستثمارية والخدمات الميسرة للراغبين في الانطلاق بأعمالهم ورجال الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وسط أجواء عصرية ومحفزة، وفي فضاء استثماري جديد للإعلام والإعلام الرقمي وخدمات الميديا والديجتال.

وقال الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس مجلس إدارة مدينة عجمان الإعلامية الحرة: ملتزمون بدعم المستثمرين من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتقديم خدمات ميسرة وذات تكلفة فعالة مما سيدعم هذا القطاع.

وسيعزز أيضًا ترتيب الإمارات في قائمة وجهات الأعمال التجارية العالمية. وأكد أن المدينة تسعى جاهدة لتكون مركزًا لتيسير الأعمال والجمع بين المستثمرين والمبتكرين وأصحاب الكفاءات مع زيادة النمو والاهتمام بقطاعي الإبداع وريادة الأعمال.

ويوفّر إطار العمل في المدينة الدعم والسهولة للقادمين الجدد لعالم الأعمال أو المستثمرين الذين يرغبون بالاستثمار في الإمارات لكنهم قد لا يكونون على اطلاع بالقوانين والأنظمة والثقافة الخاصة بالدولة.

وفي إطار الدعم والتحفيز، أصدر سموه قرارًا بإلغاء كافة ودائع الضمان المتعلقة بإجراءات التأشيرات للشركات الجديدة التي اتخذت من مدينة عجمان الإعلامية الحرة مقرًا لها، ويعد هذا القرار واحدًا من عدة مزايا توفرها المدينة الإعلامية لدعم قطاع الإبداع والإعلام والترفيه.

تحالفات استراتيجية

وتعقد مدينة عجمان الإعلامية الحرة تحالفات استراتيجية مع أبرز المؤسسات في أسواق رئيسية مثل الهند ومصر في المرحلة الأولى.

وقال محمود الهاشمي، المدير التنفيذي لمدينة عجمان الإعلامية الحرة: نجحنا في إقامة تحالفات طويلة الأمد مع اثنين من أكبر المؤسسات الإعلامية في الهند، تايمز أوف إنديا وهندوستان، ووقّعنا مذكرة تفاهم مع «هندوستان تايمز» ويجري حاليًا وضع الصيغة النهائية لمذكرة التفاهم الأخرى مع مجموعة «تايمز أوف إنديا».