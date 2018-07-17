«الاقتصاد» و«اقتصادية أبوظبي» تتعاونان في التفتيش والرقابة على الأسواق

المصدر: أبوظبي ـ البيان

وقعت وزارة الاقتصاد اتفاقية تعاون مشترك مع دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي بهدف تطوير وتفعيل آلية العمل والتنسيق المشترك بشأن التفتيش والرقابة على الأسواق وخاصة في المجالات الفنية والتقنية والقانونية والتدريبية التي تتعلق بمجال الحماية التجارية وحماية المستهلك والعلامات التجارية.

يأتي توقيع المذكرة ضمن الخطوات التي تتخذها وزارة الاقتصاد لتخويل صلاحياتها الاتحادية بشأن مكافحة الغش التجاري وتنظيم الوكالات التجارية وحقوق المؤلف والعلامات التجارية وحماية المستهلك إلى دوائر التنمية الاقتصادية في مختلف إمارات الدولة.

وذلك للاستفادة من الإمكانيات المتوافرة لدى الدوائر والمتمثلة في الكوادر البشرية والأجهزة الفنية والتقنية والخبرات العملية في مراقبة الأسواق وتطبيق أحكام قوانين الحماية التجارية وخلق بيئة تنافسية مشروعة لتنمية الاقتصاد الوطني وحماية المستهلك وتوعيته في مجال التعامل مع السلع والخدمات.

وقع الاتفاقية المهندس محمد الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، وخليفة المنصوري وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، وذلك في مقر الوزارة بأبوظبي بحضور حميد المهيري الوكيل المساعد لوزارة الاقتصاد للشؤون التجارية ومحمد المنصوري المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للأعمال التابع للدائرة.

وقال المهندس محمد الشحي إن الوزارة تعمل على تعزيز مستوى التعاون والتنسيق مع دوائر التنمية الاقتصادية في مختلف إمارات الدولة وذلك بما يضمن الحفاظ على توازن الأسواق وتطوير ممارسات الرقابة التجارية وحماية حقوق المستهلكين.

وأضاف أن الوزارة تسعى لتوقيع اتفاقيات مماثلة مع مختلف دوائر التنمية الاقتصادية بالدولة.

من جانبه، قال خليفة سالم المنصوري إن الاتفاقية تأتي في إطار مسؤوليات ومهام الدائرة المعنية بتنفيذ الأحكام والقوانين والأوامر الاقتصادية الاتحادية المتعلقة بالحماية التجارية وحماية المستهلك والرقابة على الأنشطة الاقتصادية والمنشآت الاقتصادية بالإمارة.