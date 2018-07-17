سفير الإمارات لدى السعودية يزور مصنع «أغذية» للمياه

المصدر: جدة- البيان

استقبلت مجموعة أغذية الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك سفير الإمارات لدى السعودية، في مصنع دلتا للمياه المعبأة، شركة المياه المملوكة بالكامل لمجموعة «أغذية» في السعودية.

وقام سفير الإمارات لدى السعودية بجولة تعريفية بين مرافق المصنع.

وقال الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك: تشهد العلاقات الأخوية بين الإمارات والسعودية نمواً متواصلاً في إطار حرص الجانبين الدائم على تعزيز هذه العلاقات المتينة تماشياً مع التوجيهات الرشيدة لقيادات البلدين.

وقال المهندس طارق الواحدي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «أغذية»: يعتبر استحواذنا على «دلتا للمياه» في مارس 2017 إنجازاً بارزاً في إطار جهودنا المتواصلة للتوسع على المستوى الإقليمي، ويشرفنا حضور الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان لإطلاعه على امتثالنا بأرقى معايير الجودة والسلامة الغ