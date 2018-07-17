العمل في «عزيزي ريفييرا» يسير بخطى ثابتة

المصدر: دبي - البيان

أعلنت عزيزي للتطوير العقاري عن آخر التطورات الإنشائية في المراحل الأربع لمشروعها «عزيزي ريفييرا» بمنطقة ميدان ون.

ويسير العمل في المشروع بخطى ثابتة، وأشار المطور العقاري إلى أنه قد تم إنجاز الطوابق الأرضية في غالبية المباني ضمن المرحلتين الأولى والثانية، ويجري الآن العمل على تنفيذ أعمال البنية الفوقية بوتيرة متسارعة. وأما بالنسبة للمرحلة الثالثة، فقد بدأت عمليات بناء الطوابق السفلى في حين تعرف الأعمال على مستوى الأساسات تطوراً سريعاً.

وبخصوص المرحلة الرابعة والأخيرة، تم منح عقود لشركات مقاولات كبرى، ومن المتوقع مباشرة الأعمال الإنشائية بنهاية شهر يوليو الجاري.

وقال مرويس عزيزي، رئيس مجموعة عزيزي للتطوير العقاري: نود التأكيد على أن مشروع «عزيزي ريفييرا» يسير بوتيرة متسارعة وفق الجدول الزمني المحدد. ويأتي المشروع ليعزز الأداء في القطاع العقاري في إمارة دبي.