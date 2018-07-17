«إم تي إن دبي» تبيع وحدتها في قبرص مقابل 260 مليون يورو

المصدر: دبي - سيد صالح

أعلنت مجموعة «إم تي إن» للاتصالات أن شركة «إم تي إن دبي» التابعة لها، وافقت على بيع وحدة أعمالها في قبرص «إم تي إن قبرص» بالكامل إلى شركة «موناكو تيليكوم إس. أيه»، مقابل 260 مليون يورو.

وبحسب وكالة «بلومبيرغ» للأنباء، فإن عائدات البيع التي سَتُسَدد نقداً بالكامل تبلغ ثمانية أضعاف قيمة أرباح «إم تي إن قبرص» المسجلة قبل خصم الفوائد، والضرائب واستهلاك الديون العام الماضي. وبالتالي، فإن الصفقة ستتيح لــ«إم تي إن دبي» الحصول على سعر جذاب لوحدة أعمالها في قبرص.

وأوضحت المجموعة أن «إم تي إن دبي» وافقت على استخدام شركة «موناكو تيليكوم إس. أيه» لعلامة «إم تي إن» التجارية في قبرص لثلاث سنوات مقابل رسم تجاري.