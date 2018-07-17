اتفاقية استراتيجية لدعم صادرات الألمنيوم من دبي

المصدر: دبي- البيان

وقّعت شركة «موانئ دبي العالمية- الإمارات» مؤخراً اتفاقية استراتيجية طويلة الأمد مع شركة «الإمارات العالمية للألمنيوم» بهدف دعم موقع الإمارات كأحد المُصدّرين الرئيسيين للألمنيوم.

وتعزز الاتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين «موانئ دبي العالمية» و «الإمارات العالمية للألمنيوم» والتي تهدف إلى ترسيخ موقع الإمارات على خريطة التجارة العالمية والمساهمة الفاعلة في جهود واستراتيجية الحكومة لتنويع الاقتصاد.

وبموجب الاتفاقية التي وقعها عبد الله بن كلبان، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم.

ومحمد المعلم المدير التنفيذي والمدير العام لموانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات، ستعتمد «الإمارات العالمية للألمنيوم» على الخدمات عالمية المستوى التي يقدمها ميناء جبل علي لتسهيل تخزين ونقل الألومنيوم المصنع من قبل الشركة وتصديره إلى العالم من خلال إقامة منطقة تخزين مخصصة تعد الأكبر من نوعها في الميناء .

وتبلغُ مساحة المنطقة 175 ألف متر مربع بما يعادل 24 ملعباً لكرة القدم، وتتمتع بقدرة تخزين تصل إلى 60 ألف طن متري إضافة إلى قدرة تخزين الحاوياتٍ لعمليات التصدير تبلغ 1200 حاوية نمطية (قياس 20 قدماً). وتقع منطقة التخزين في موقع استراتيجي في الميناء لتسهيل عمليات تحريك المعدن إلى السفن للشحن.

ويتم تصدير حوالي 90 % من منتجات الإمارات العالمية للألمنيوم، ما يجعل الإمارات خامس أكبر دولة منتجة للألمنيوم، كما اعتبرت الشركة أكبر منتج للألمنيوم عالي الجودة في العالم في 2017. وتعمل «موانئ دبي العالمية» و«الإمارات العالمية للألمنيوم» معاً منذ أواخر سبعينات القرن الماضي حيث لعبتا دوراً رئيسياً في التنويع الاقتصادي لدى الدولة.

وقال سلطان بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «موانئ دبي العالمية: يُمثل اتفاقنا مع شركة»الإمارات العالمية للألمنيوم«فرصةً لشركتين إماراتيتين رائدتين على الصعيد العالمي للعمل سوياً لدعم اقتصاد دبي والاقتصاد الإماراتي بشكل عام. كما تُعتبر هذه خطوة أخرى تجاه تعزيز سياسة التنويع الاقتصادي لدولتنا.

ويُعدّ إنشاء سلسلة توريد قوية أمراً حيوياً لتحقيق هذا الهدف تماشياً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله».

40 عاماً

وأضاف: تمتلك الشركتان تاريخاً طويلاً ومتجذراً يمتد لأكثر من 40 عاماً، ويشكّل نجاحنا المشترك شاهداً على إبداع الشركات الإماراتية وقدراتها. ويؤسس هذا الاتفاق الجديد لمرحلة جديدة من الشراكة في تحقيق الأهداف الوطنية الاستراتيجية.

وسنواصل ابتكار حلول من شأنها أن تضيف القيمة لشركائنا وتحفز قدراً أكبر من التجارة للجميع. ونفتخر بثقة شركة الإمارات العالمية للألمنيوم بقدراتنا اللوجستية والمستوى العالمي لخدماتنا التي تساعد في تعزيز عملياتها العالمية.

وقال عبد الله بن كلبان، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: تعاملنا مع موانئ الإمارات إحدى ميزاتنا التنافسية العالمية، ويسرنا توسيع شراكتنا الطويلة مع موانئ دبي العالمية بميناء جبل علي. وتعد الشركتان مهمتان في مجال التنويع الاقتصادي، ما يجعل عملنا حيوياً ليس على صعيد شركتنا فحسب بل أيضا لوطننا ككل.

وستستفيد الشركة من مجموعة الخدمات المتخصصة التي تلبي متطلبات مناولة جميع أنواع منتجاتها بما في ذلك الغسيل، وإعادة التجميع، والفصل، والحشو، والتفريغ، والتخزين المجاني لمدة شهر.

شبكة واسعة

يوفر ميناء جبل علي شبكة واسعة تضم اتصالاً مع أكثر من 140 ميناء بحرياً، ومع أكثر من 80 خدمة أسبوعية وباعتباره واحداً من أفضل 10 موانئ للحاويات في العالم، فإن الدقة هي السمة الأهم لخدماته ما يجعله الخيار الأمثل للشركات. وستُسهم موانئ دبي العالمية في تعزيز الخدمات اللوجستية اللازمة لتصدير منتجات الإمارات العالمية للألمنيوم عبر طلب الحاويات الفارغة وفحصها عند الطلب.