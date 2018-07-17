«الخدمات والحلول التوربينية» تعزّز حضورها في سوق أفريقيا

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت أمس شركة «الخدمات والحلول التوربينية» المملوكة بالكامل لشركة «مبادلة للاستثمار» توقيع مذكرة تفاهم مع الخطوط الجوية الإثيوبية، التي تعد أكبر خطوط الطيران وأسرعها نمواً في القارة الأفريقية. ويعكس الاتفاق الجديد التزام شركة «الخدمات والحلول التوربينية» بالسوق الأفريقية، وبتعزيز حضورها عالمياً.

وتتعاون الشركتان لبناء قدرات خاصة بأجهزة وحدات الطاقة المساعدة، ومراكز خدمة وصيانة دعم المحرّكات، فيما ستقوم شركة «سند لحلول الطيران» المملوكة هي الأخرى بالكامل لـ«مبادلة»، باستكشاف فرص توفير حلول تمويل المحركات لدعم أسطول الخطوط الإثيوبية .

وقال منصور جناحي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة الخدمات والحلول التوربينية: تشكل الاتفاقية محطةً مهمة في مسيرة شركتنا وسعيها لتوسيع شراكاتها مع شركات خطوط الطيران الأكثر نمواً حول العالم.