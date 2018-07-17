«جيكوبز إنجينيرينغ» تفوز بدور استشاري في مشروع قطار الاتحاد

المصدر: ■ دبي - سيد صالح

أرست شركة الاتحاد للقطارات عقداً على مجموعة «جيكوبز إنجينيرينغ» الأميركية لتقديم الخدمات الفنية والاستشارية المتعلقة بمشروع شبكة قطار الاتحاد، وذلك بحسب ما نشر موقع «ريال واي تكنولوجيز» الشبكي الأميركي أمس. وبموجب هذا العقد، ستقدم «جيكوبز إنجينيرينغ» الخدمات الهندسية وأعمال التصميم، بالإضافة إلى الإشراف على إنشاء الشبكة بأكملها، والتي يمتد طولها إلى 90 كيلومتراً. كما ستكون المجموعة مسؤولة عن مراجعة والإشراف على العروض التفصيلية المقدمة مقاولي التصميم والبناء. وقال «بوب براجادا»، رئيس شركة «جيكوبز للمباني، البنى التحتية والمرافق المتقدمة، وهي إحدى شركات المجموعة:«نستطيع أن نقدم الموارد والخبرات الفنية التي اشتهرت بها مجموعة «جيكوبز» ونضعها في خدمة هذا المشروع العالمي».