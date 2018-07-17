9.5 مليارات قيمة التداولات العقارية في الشارقة خلال النصف الأول

المصدر: الشارقة- البيان

كشف تقرير حركة التصرفات العقارية الذي أصدرته دائرة التسجيل العقاري بإمارة الشارقة عن مناطق ومدن الإمارة خلال النصف الأول من العام، بلوغ حجم التداولات العقارية نحو 9.5 مليارات درهم، شهدتها 149 منطقة في الإمارة بواقع 1720 صفقة عقارية، وبإجمالي مساحة 32 مليون قدم مربع.

وأشاد عبدالعزيز أحمد الشامسي، مدير عام دائرة التسجيل العقاري، بالحوافز الاقتصادية التي أعلن عنها مجلس الوزراء أخيراً، لدعم الاقتصاد، مؤكداً أن الشارقة تشهد وتيرة عمل متسارعة في إنجاز المشاريع التطويرية الكبرى التي تم إنجاز بعضها والإعلان عن إطلاق مراحل جديدة من المشاريع الأخرى.

مشيراً إلى أن هذه المشاريع تحقق تنوعاً في المنتج العقاري وتخدم قطاعات استثمارية مختلفة تتكامل مع بعضها بعضاً لدعم النمو الاقتصادي المستدام بالإمارة.