فعاليات مجلس سيدات أعمال أبوظبي ينظم «بازار عيد الأضحى»

المصدر: أبوظبي - وام

ينظم مجلس سيدات أعمال أبوظبي التابع لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي معرض «بازار عيد الأضحى» بفندق ريتز كارلتون في أبوظبي بدءاً من 30 يوليو ولمدة 3 أيام تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية الرئيسة الفخرية للمجلس.

ويشارك في المعرض الذي يقام ضمن الحملة التوعوية الرابعة لريادة الأعمال تحت شعار «مستقبل ريادة الأعمال في ظل الاقتصاد الرقمي» 60 عارضة من سيدات الأعمال والمبدعات ومن أصحاب المشاريع التجارية المتنوعة من دولة الإمارات ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث يجتمعن لتقديم وعرض أفضل منتجاتهن التجارية المتميزة في مجالات المرأة والعائلة، إضافة إلى مشاركة العديد من العلامات التجارية المعروفة في الساحة المحلية والخليجية.

ويأتي المعرض استمراراً لجهود مجلس سيدات أعمال أبوظبي كأحد أفضل آليات الترويج والتسويق التي تدعم رائدات الأعمال، حيث نظم المجلس 12 معرضاً حقق حضوراً ومشاركة فاعلة، وقد بلغ عدد زوار هذه المعارض ما يزيد على 1000 زائر وإجمالي عدد العارضات المشاركات بلغ 366 للعام 2017 ـ 2018.