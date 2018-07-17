%4.51 ارتفاع التضخم بالفجيرة في يونيو

المصدر: الفجيرة - البيان

أوضح تقرير مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك لإمارة الفجيرة عن يونيو، الذي أصدره مركز الفجيرة للإحصاء، ارتفاع نسبة التضخم بنسبة 4.51% خلال يونيو 2018 مقارنة بيونيو 2017. وبلغت نسبة التضخم 55.52% بالنسبة للتبغ.

وذلك نتيجة للضريبة الانتقائية فيما ارتفعت خدمات النقل بنسبة 15.22% نتيجة ارتفاع أسعار مشتقات البترول. وكانت هناك زيادة بنسبة 5% في التعليم و3.71% في المطاعم والفنادق و7.67% في السلع والخدمات المتنوعة و4.19% في الاتصالات. وبالنسبة لمجموعة الطعام والشراب فقد بلغت نسبة التغير بها 1.48%.

وخدمات الصحة بنسبة 0.35% في حين بلغت نسبة التغير في الملابس وملبوسات القدم 5.46% أما التجهيزات والمعدات المنزلية فبلغت نسبة التغير بها 2.73% في حين بلغت نسبة التغير في السكن وتوابعه 2.22%، وفي مجموعة الترويح والثقافة انخفضت نسبة التغير حوالي -0.40%.

وكان هناك ارتفاع بمؤشر الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك بنسبة 0.36% خلال يونيو مقارنة بمايو. وتشير الأرقام إلى استقرار في أسعار عدد من المجموعات في سلة المستهلك مثل خدمات الصحة، خدمات التعليم، الاتصالات ومنتجات التبغ أما الأثاث والتأثيث والأدوات المنزلية وإصلاحها فكانت نسبة التغير 0.71%.

وانخفض قطاع المطاعم والفنادق بنسبة 1.23%، فيما كان هناك انخفاض بنسبة 0.93% في الترويح والثقافة. وكانت نسبة الانخفاض ضئيلة بالنسبة للسكن وتوابعه بنسبة 0.04%، أما مجموعة الملابس والأحذية فشهدت ارتفاعاً بنسبة 1.85%. وتشير الأرقام إلى ارتفاع مؤشر الرقم القياسي في مجموعة الأغذية والمشروبات بنسبة 0.53% والنقل بنسبة 0.45% نتيجة ارتفاع أسعار مشتقات البترول بموازاة ارتفاع الأسعار العالمية للنفط. وأخيراً، ارتفعت السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 1.50%.