«روتانا» تفتتح 3 مكاتب مبيعات عالمية

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت شركة روتانا لإدارة الفنادق افتتاح 3 مكاتب مبيعات عالمية في كل من باريس وميلانو وأمستردام. وتشكل هذه الخطوة إضافة نوعية إلى قائمة مكاتب الشركة القائمة في السعودية وإيران والكويت وألمانيا والهند وروسيا والمملكة المتحدة إلى جانب الإمارات.

وذلك بهدف دعم خطط روتانا التوسعية الطموحة، ودفع عجلة الأعمال من تلك الأسواق الرئيسية. وقال ديكلان هارلي، نائب الرئيس للمبيعات في شركة روتانا: خطتنا هي أن يكون لدينا المزيد من المكاتب في الأسواق الرئيسية خلال 24 شهراً المقبلة. ويتماشى هذا مع التوسع الشامل في فنادق روتانا وحضور الشركة الآخذ في التنامي بوتيرة متصاعدة في مختلف الأسواق.

وعينت روتانا شركة «أفياريبس» وكالة إدارة الخدمات الخاصة بها لما تتمتع به من خبرة واسعة وانتشار في جميع أنحاء أوروبا.