1.99 % ارتفاع التضخّم بدبي في النصف الأول

المصدر: دبي- البيان

أظهر تقرير لمركز دبي للإحصاء أن مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك ارتفع بنسبة 1.99%، في النصف الأول من عام 2018 مقارنة بالنصف الأول من 2017.

وأرجع التقرير الارتفاع إلى زيادة أسعار النقل بنسبة 8.46% ما رفع التضخم بمقدار 0.86 نقطة، وقسم الطعام والمشروبات بنسبة 4.72% ليزيد التضخم بمقدار 0.57 نقطة، وقسم المطاعم والفنادق بنسبة 11.53% ما أدى إلى رفع التضخم بمقدار 0.45 نقطة.

وارتفع قسم التعليم بنسبة 3.59% ما زاد التضخم بمقدار 0.32 نقطة، والاتصالات بنسبة 5.5% لتدفع التضخم 0.26 نقطة والتبغ 73.8% ليزيد التضخم 0.24 نقطة، وقسم الملابس وملبوسات القدم بنسبة 4.67% وقسم الأثاث والتأثيث والأدوات المنزلية وإصلاحها بنسبة 2.65% وقسم الصحة بنسبة 0.55%.

يونيو

وأوضح التقرير أن المؤشر العام السنوي لأسعار المستهلك ارتفع بنسبة 1.32% في يونيو 2018 مقارنة بالفترة ذاتها من 2017، حيث ارتفعت أسعار قسم النقل بنسبة 6.87%، ما دفع التضخم بمقدار 0.73 نقطة.

وقسم المطاعم والفنادق 10.73% ليرتفع التضخم 0.42 نقطة، وقسم الطعام والمشروبات 3.19% ليزيد التضخم 0.39 نقطة، وقسم التعليم 3.23% ما دفع التضخم بمقدار 0.29 نقطة، والاتصالات بنسبة 5.43% ليرتفع التضخم بمقدار 0.26 نقطة، وقسم التبغ بنسبة 73.44% ليزيد التضخم بمقدار 0.23 نقطة.

وقسم الأثاث والتأثيث الأدوات المنزلية وإصلاحها بنسبة 3.15% ما دفع التضخم بمقدار 0.12 نقطة، وقسم الترفيه والثقافة بنسبة 3.25% ليزداد التضخم بمقدار 0.06 نقطة، وقسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 0.97% والتي دفعت التضخم بمقدار 0.06 نقطة، وقسم الصحة بنسبة 0.45%.

في المقابل، انخفض المؤشر لقسم السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 2.62% لينخفض التضخم بمقدار 1.17 نقطة، وقسم الملابس وملبوسات القدم بنسبة 3.34% ليتراجع التضخم بمقدار 0.07 نقطة.

يونيو مقارنة بمايو

وارتفع المؤشر في يونيو مقارنة بمايو بنسبة 0.18% لارتفاع الأسعار في قسم النقل 3.95% ما دفع التضخم بمقدار 0.43 نقطة، وقسم الطعام والمشروبات 1.1% ليزيد التضخم بمقدار 0.14 نقطة، وقسم الصحة بنسبة 0.01%.

وانخفضت أسعار قسم السكن، المياه، الكهرباء، الغاز والوقود بنسبة 0.43% ما دفع التضخم للتراجع بمقدار 0.19 نقطة، وقسم الملابس وملبوسات القدم 6.98% ما خفض التضخم بمقدار 0.15 نقطة، وقسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 0.47% .

وهو ما خفض التضخم بمقدار 0.03 نقطة، وقسم الترفيه والثقافة بنسبة 0.70% ليتراجع التضخم بمقدار 0.01 نقطة، وقسم الاتصالات بنسبة 0.09%، وقسم المطاعم والفنادق بنسبة 0.09%، بينما استقرت أسعار كل من: قسم التبغ، وقسم التعليم، عند مستوياتها السابقة خلال فترة المقارنة.

انخفاضات

شهد النصف الأول انخفاض أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 1.67% ليتراجع التضخم 0.75 نقطة، وقسم الترفيه والثقافة بنسبة 6.88% لينخفض التضخم 0.15 نقطة، وقسم السلع والخدمات المتنوعة 0.17% لينخفض التضخم 0.01 نقطة.