2.86 مليار درهم مبيعات شركات صناعة البلاستيك المتخصصة في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - البيان

سجلت مبيعات صناعة البلاستيك المتخصصة في رأس الخيمة العام الماضي نحو 2.86 مليار درهم، فيما بلغ الإنتاج الكلي 2.91 مليار درهم، وذلك بحسب البيانات المالية للشركات العاملة في هذه الصناعة. وشكلت القيمة المضافة التي تولدها هذه الصناعة 40% من حجم إنتاجها الكلي بواقع 1.15 مليار، مساهمةً بما نسبته 12% من إجمالي ناتج القطاع الصناعي في الإمارة.

جاء ذلك في دراسة أصدرتها غرفة رأس الخيمة بهدف التعريف بصناعة البلاستيك المتخصصة كإحدى الصناعات الرائدة في الإمارة.

وأوضح الدكتور أحمد راشد الشميلي، مساعد المدير العام لقطاع الخدمات التجارية وتطوير الأعمال بغرفة رأس الخيمة، أن الشركات التي تعمل في مجال صناعة البلاستيك المتخصصة في رأس الخيمة تأتي من دول مختلفة منها سنغافورة وبريطانيا والهند وبلجيكا، إضافة إلى رؤوس أموال محلية، واستأثرت سنغافورة بالنصيب الأكبر من رؤوس أموال الشركات العاملة في هذه الصناعة، تبعتها في ذلك رؤوس الأموال المحلية.

وبلغت موجودات الشركات العاملة في هذه الصناعة حوالي 3.15 مليارات درهم حتى نهاية 2017 بحيث توزعت موجودات الشركات إلى 1.76 مليار درهم كموجودات ثابتة لدى الشركات 1.38 مليار درهم موجودات متداولة، ووصل حجم رأس المال المستثمر في الصناعة حتى نهاية العام الماضي 1.1 مليار درهم.

وأوضح عاصم بني فارس، باحث اقتصادي أول بغرفة رأس الخيمة، أن مبيعات صناعة البلاستيك المتخصصة خلال 2016-2017 ازدادت بقيمة 288 مليون درهم، حيث زادت أرقام المبيعات من 2.57 مليار درهم في 2016 إلى 2.86 مليار درهم في 2017 بنسبة زيادة 11%، كما ازدادت مساهمة صناعة البلاستيك المتخصصة في الصادرات غير النفطية للإمارة إلى 38%.