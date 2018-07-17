«إمباور» تمنح عقوداً بـ 175 مليون درهم لتوسيع شبكتها بدبي

المصدر: دبي- البيان

أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور» منحها مجموعة عقود بحوالي 175 مليون درهم لتوسيع شبكة أنابيبها الخاصة بنقل خدمات تبريد المناطق في دبي.

ويأتي ذلك في ظل النمو المطرد لأعمالها ومشاريعها الضخمة التي تنفذها في الإمارة. وستوسع «إمباور» شبكة أنابيب تبريد المناطق الخاصة بها في شارع الشيخ زايد لخدمة مشروع «دبي أرينا» وبرج الوصل بطول 3 كيلومترات من محطة التبريد المتواجدة في منطقة الخليج التجاري.

وسيتم استخدام تقنيات خاصة لتمرير الأنابيب بشكل لا يسبب إزعاجاً لمنظومة النقل من خلال حفر نفق تحت شارع الشيخ زايد بعمق 15 مترا. كما سيتم تمديد شبكة أنابيب أخرى إلى برج البطحاء. وستضم التوسعة تمديد شبكة أنابيب بطول 8 كم إلى مشاريع أخرى في مدينة دبي الطبية (المرحلة الثانية)، وقرية جميرا جنوب، ودبي لاند، وسيتي لاند، ومجمع دبي للعلوم (المرحلة الثانية).

وأكد أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي «لإمباور» أن البنية التحتية المتطورة تساهم في توفير خدمات تبريد عالمية المستوى، مشيراً إلى أن «إمباور» تولي اهتماماً كبيراً بجميع المراحل التشغيلية لأنظمة التبريد بدءاً من محطات التبريد ووصولاً إلى شبكات الأنابيب الموصلة ذات الجودة العالية والصديقة للبيئة.

وضمّت محفظة «إمباور» عدداً من المشاريع من بينها مشروع «دبي أرينا» أحدث وأكبر وجهة سياحية للفعاليات العالمية والعروض الحيّة في المنطقة، التي تعمل «إمباور» على تزويدها بطاقة إنتاجية تصل إلى 3,600 طن تبريد. كما وقعت الشركة اتفاقية مع «مجموعة وصل لإدارة الأصول»، لتزويد «برج وصل» بخدمات تبريد المناطق، بطاقة إنتاجية تصل إلى 3,900 طن تبريد.