إنجاز 85% من «المارية سنترال»

أبوظبي - البيان

كشف الدكتور كريم الصلح عن إنجاز 85% من الأعمال الإنشائية في مشروع المارية سنترال التجاري، الذي يقام على مساحة 2.8 مليون قدم مربع في جزيرة المارية بأبوظبي بتكلفة تصل إلى 3.7 مليارات درهم، متوقعاً إنجاز المشروع، الذي تنفذه جلف كابيتال من خلال ذراعها العقارية «جلف ريليتد» مع نهاية العام الحالي تمهيداً لافتتاحه مع مطلع 2019.

وأكد أن أعمال الإنشاءات بالمشروع تسير وفق الجدول الزمني المحدد، حيث من المتوقع إنجاز كافة الأعمال بعد الصيف، على أن تقوم الشركة بعدها بتسليم المساحات التجارية للمؤجرين، للمباشرة في أعمال التشطيبات قبل الافتتاح. وأشار إلى أن مركز «المارية سنترال» يوفر 2.8 مليون قدم مربع من مساحات التجزئة والتسوق، وتم حتى الآن تأجير نحو 50% من المساحات التجارية، متوقعاً اكتمال عملية تأجير المركز مع بدء تسليم وافتتاح المول.

وأوضح أنه عند استكمال المشروع سيتمّ ضم وجهة التسوق والمطاعم الفاخرة «مول الغاليريا» إلى «المارية سنترال» لتشكيل وجهة موحّدة توفّر تجربة تسوق متكاملة تلبّي التوقعات والاحتياجات والأذواق المتنوعة للسكان.