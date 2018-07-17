«غلفتينر» تناقش مع نادي السيارات والسياحة تعزيز حركة البضائع بين الموانئ والمناطق الحرة

المصدر: الشارقة - البيان

أجرت شركة «مومنتوم لوجيستيكس» اللوجستية التابعة لشركة «غلفتينر»، نقاشاً مع نادي السيارات والسياحة للإمارات، بهدف استكشاف الحلول الممكنة لتسهيل حركة البضائع بين الموانئ والمناطق الحرة في الإمارات.

وشهد الاجتماع، الذي أقيم بمقر «غلفتينر» في الشارقة، بوبيندرن سامباث كومار، مدير نظام النقل البري الدولي «التير» وأكاديمية الاتحاد الدولي للنقل البري في نادي السيارات والسياحة للإمارات، وبريان جون بوسكو، كبير مديري العمليات «التير» في النادي، وإيان رولينسون، المدير التجاري لمجموعة «غلفتينر»، ومارتن روبيرتس، مدير النقل في «مومنتوم لوجيستيكس» التابعة لـ «غلفتينر»، وسوريندار سريداران، مسؤول خدمة العملاء، وفرانسيس دلين، مسؤول التخطيط في «مومنتوم لوجيستيكس».

وناقش ممثلو نادي السيارات والسياحة للإمارات، و«مومنتوم لوجيستيكس» إمكانية إطلاق نظام معادل لنظام دفاتر المرور الجمركي «التير» بصورة تستفيد منها الموانئ والمناطق الحرة في الإمارات، بهدف تسهيل العمليات التجارية. ومن شأن هذه الخطوة أن تمكّن الشركات من نقل الشحنات المودعة بين الموانئ والمناطق الحرة الوطنية بدون فرض مبالغ تأمين جمركية، ما يساعد على تسريع حركة البضائع وتخفيف الأعباء الإدارية والمالية على أصحاب المصلحة.