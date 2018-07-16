عروض سعرية خاصة من طيران الإمارات إلى 30 وجهة

المصدر: البيان الإلكتروني

أطلقت طيران الإمارات عروضاً سعرية خاصة للمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة للسفر إلى 30 وجهة مختارة ضمن شبكة خطوطها العالمية.

وتسري العروض على الحجوزات التي يتم إنجازها ابتداءً من اليوم لغاية 23 يوليو (تموز) على أن يتم السفر لغاية 31 مايو 2019.

وتبدأ أسعار السفر في الدرجة السياحية من دبي إلى بيروت من 1080 درهماً وإلى القاهرة من 1415 درهماً وإلى الدار البيضاء من 2365 درهماً وإلى جزر السيشيل من 3045 درهماً وإلى كوالالمبو من 2425 وإلى زغرب من 2675 درهماً وإلى ميونخ من 2885 درهماً.

أما أسعار السفر في درجة رجال الأعمال فتبدأ من 5245 درهماً إلى بيروت ومن 7599 درهماً إلى القاهرة ومن 11739 درهماً من الدار البيضاء ومن 8368 درهماً إلى جزر السيشيل ومن 8865 درهماً وإلى كوالالمبو ومن 12619 إلى زغرب ومن 14839 درهماً إلى ميونخ.

ويستطيع المسافرون القيام بحجوزاتهم مع الإمارات للعطلات للاستفادة من برامج مميزة تبدأ أسعارها من 275 درهماً للشخص الواحد (لا تشمل تذاكر السفر).

وقد طور برنامج سكاي واردز طيران الإمارات لمكافأة ولاء المسافرين الدائمين الفوائد العائلية من خلال برنامج "عائلتي My Family" الجديد، الذي يوفر أمام أفراد العائلة الواحدة الأعضاء الفرصة لتجميع 100% من أميالهم التي يكسبونها مقابل الرحلات الجوية في حساب واحد، ما يعني إمكانية استبدال الأميال بصورة أسرع من ذي قبل.

وتتيح طيران الإمارات للعملاء اليوم إمكانية إنهاء إجراءات سفرهم من المنزل أينما كانوا في دبي. ويستفيد من الخدمة جميع المسافرين على رحلاتها أياً تكن درجة سفرهم.