37 ألف وظيفة على منصة «بيت. كوم» خلال الربع الثاني

المصدر: دبي - البيان

أعلن «بيت.كوم»، أكبر موقع للوظائف في الشرق الأوسط، عن وصول عدد الوظائف التي أُعلنت عليه خلال الربع الثاني من عام 2018 إلى أكثر من 37 ألف وظيفة، وبذلك يصل إجمالي الوظائف التي تم الإعلان عنها على الموقع خلال عام 2018 حتى الآن إلى نحو 90 ألف وظيفة. ويشير هذا العدد الكبير إلى توافر العديد من فرص العمل للباحثين عن وظائف في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويبدو أن عدد فرص العمل تزداد في فصل الصيف، فقد أعلن «بيت.كوم» عن وصول عدد الوظائف التي أُعلنت عليه في يونيو وحده إلى نحو 15 ألف وظيفة.

وأظهر مؤشر فرص عمل الشرق الأوسط من «بيت.كوم» الذي تم إطلاقه في بداية هذا العام، إلى أن نحو ثلثي الشركات (64٪) في المنطقة صرّحت بأنها تنوي تعيين موظفين جدد خلال هذا العام.