غرفة عجمان تنظم نقاشاً عن «القوة الناعمة»

المصدر: Ⅶعجمان - البيان

ترأس عبدالله المويجعي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان، الحلقة النقاشية التي نظمتها الغرفة تحت عنوان «القوة الناعمة وأثرها في التنمية الاقتصادية»، ضمن سلسلة الحلقات النقاشية، بحضور سالم السويدي مدير عام غرفة عجمان، وعبدالله عمر المرزوقي المدير التنفيذي لقطاع خدمات تسجيل العضوية والمعاملات، وعدد من موظفي الغرفة.

وأكد عبدالله المويجعي أن غرفة عجمان حريصة على تنظيم الحلقات النقاشية بشكل مستمر، بهدف الاطلاع على العديد من المواضيع التي تواكب عمل الغرفة، وتعزز خبرات ومعارف الموظفين ضمن خطة تؤكد الاهتمام بتطوير الكادر البشري بغرفة عجمان، كما أوضح أن غرفة عجمان تولي توصيات ونتائج الحلقات النقاشية أهمية خاصة، لينعكس ذلك على أداء ومخرجات الغرفة.