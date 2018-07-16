ورد التساؤل التالي لـ«البيان الاقتصادي»: ما الفرق بين البيع على المكشوف والتداول بالهامش؟

البيع على المكشوف، طريقة يتبعها المستثمرون لانتهاز فرصة أي انخفاض غير متوقع في سعر سهم معين، حيث يقوم المستثمر باستعارة السهم من الوسيط ثم يقوم ببيعه، وإذا أصاب المستثمر وانخفض السعر، فإنه يسدد الأسهم المستعارة بشرائها بالسعر الأدنى، وبالتالي يحقق المستثمر الربح من فرق السعر بين السعر الذي باع عليه والسعر الذي اشترى على أساسه لاحقاً، وفي هذه الحالة فإنه إذا انخفضت أسعار الأسهم يحقق المستثمر ربحاً، وإن ارتفعت مني بخسارة، أما بالنسبة لحساب الهامش، فإن المستثمر يشتري أو يبيع الأسهم، بإيداع جزء من القيمة السوقية، واقتراض الباقي من شركة الوساطة، وتعتبر الأسهم التي يشتريها العميل ضماناً للقرض.

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