1.4 مليون زيارة لـ«دبي باركس آند ريزورتس» في النصف الأول بنمو 46 %

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

أعلنت، أمس، شركة دي إكس بي إنترتينمنتس، استقطاب وجهتها الترفيهية دبي باركس آند ريزورتس، أكبر وجهة ترفيهية في المنطقة، أكثر من 1.4 مليون زيارة خلال النصف الأول من العام بنسبة ارتفاع تبلغ 46% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وسجل شهر ابريل أرقاماً قياسية من خلال استقطاب أكثر من 300 ألف زائر، بتأثير تدفق السياح في موسم العطلات المدرسية الدولية. ونظمت الوجهة مهرجان «اليوم الكبير» للمرة الثانية في 20 أبريل لتحقق رقماً قياسياً آخر من خلال أعداد الزيارات في يوم واحد، عبر استقطابها أكثر من 36 ألف زيارة في يوم.

واستقبلت دبي باركس آند ريزورتس أكثر من 612 ألف زيارة خلال الربع الثاني مقارنة بـ 414 ألف زيارة تم تحقيقها في الربع الثاني 2017 بارتفاع 48%.

فندق لابيتا

وارتفع الإشغال في فندق «لابيتا» ليصل إلى 55% في النصف الأول في دلالة واضحة على أهمية التحسن مقارنة بمعدل إشغال 24% تم تحقيقها خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وقال محمد الملا، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة دي إكس بي إنترتينمنتس: فخورون باستمرارنا في تحقيق النمو من عام إلى آخر في أعداد الزيارات، وتحقيق النمو في معدل الإشغال الفندقي. وشهد النصف الأول تحقيقنا نمو بنسبة 46% في أعداد الزيارات، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وتشير نتائجنا إلى أن دبي باركس آند ريزورتس تسير في مسار نمو واضح، ولانزال نثق من إمكانيات النمو لدينا من خلال تقدمنا في أول سنة تشغيلية كاملة لنا. وشهد هذا الربع تطورات مهمة، حيث تم توقيع اتفاقية مع مطارات دبي لتقوم دبي باركس آند ريزورتس بالترويج لعلاماتها الترفيهية لأكثر من 88 مليون مسافر خلال مطارات دبي. كما شهد الربع الثاني توقيع اتفاقية شراكة مع طيران الإمارات لتقديم عروض وباقات خاصة لمسافري الناقلة.