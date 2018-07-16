تطبيق لـ«نور بنك» لتسريع عمل المؤسسات الصغيرة

المصدر: Ⅶدبي- البيان

أعلنت «نور التجارة»، المنصة المصرفية المبتكرة والمتوافقة مع الشريعة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من «نور بنك»، أمس، إطلاق «نور التجارة لتسريع الأعمال»، وهو تطبيق للهواتف النقالة، مصمم لمنح العملاء مجموعة كاملة من الخدمات المصرفية.

ويأتي طرح التطبيق الجديد، بناءً على جهود البنك لتحسين تجربة العملاء، حيث يتيح لهم الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالمنتجات المالية والخدمات ذات الرسوم المخفضة، التي تقدمها مجموعة من شركاء الأعمال لتلبية احتياجات العمل اليومية، هذا إلى جانب كسب نقاط المكافآت، على مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية عبر الإنترنت.

وقال مفضل كاجيجي رئيس قسم الخدمات المصرفية للأفراد في نور بنك: «إن التطور المستمر في النظام المصرفي بدولة الإمارات، يرافقه كذلك تغير في الاحتياجات المالية لعملائنا. وتماشياً مع رؤية دبي الذكية 2021، عمل نور بنك على تحويل رؤيته الابتكارية، إلى مجموعة من المنتجات والخدمات المستقبلية المصممة خصيصاً لتوفير تجربة غنية ومميزة للعملاء، عبر جميع نقاط الخدمة التابعة للبنك. ونسعى من خلال تطبيقنا الجديد، إلى تقديم تجربة مصرفية شاملة، تلبي متطلبات عملائنا من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتدعم احتياجات أعمالهم».