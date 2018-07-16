موانئ أبوظبي تتسلم عروض أساسات رصيف 2 بميناء خليفة

المصدر: Ⅶدبي - أشرف رفيق

ذكرت مجلة «ميد» أن آخر موعد لتلقي عروض الشركات للأعمال البحرية للرصيف 2 في ميناء خليفة هو 18 يوليو الجاري، في الوقت الذي تسلمت فيه موانئ أبوظبي عروض تنفيذ عقد أعمال الأساسات الخرسانية للرصيف، وهو جزء من مجموعة عقود رصيف الحاويات في ميناء خليفة.

وأشارت المجلة إلى أن عقد الأعمال البحرية يتضمن إنشاء حاجز أمواج بطول 3 كيلومترات، بدلاً من كيلومتر واحد سابقاً، إضافة إلى تعميق القناة والحوض الرئيسيين في الميناء. وتشمل قائمة الشركات المتوقع أن تتنافس على تنفيذ عقد الأعمال الرئيسة شرمة أفكونز للبنية التحتية الهندية وبام إنترناشيونال الهولندية ومواطنتها فان أورد، وشركة الصين لهندسة الموانئ، وشركة الحفر الوطنية، وهيونداي للهندسة والبناء الكورية الجنوبية.