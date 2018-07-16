افتتاح تجريبي لمنتجع رويال سنترال النخلة

المصدر: دبي- البيان

أعلنت فنادق سنترال الافتتاح التجريبي لمنتجع رويال سنترال من فئة خمس نجوم في جزيرة النخلة، ويأتي الافتتاح تتويجاً لعام متميز حافل بالنمو السريع، ويضم الفندق 207 غرف وأجنحة.

وقال أحمد العبدالله، رئيس مجلس إدارة فنادق سنترال: يؤكد الافتتاح ثقتنا في النمو المستقبلي لقطاع سياحة دبي، فيما أشار عبدالله العبدالله، نائب رئيس فنادق سنترال إلى أن دبي تعد إحدى أفضل وجهات السفر في العالم، لذا نتطلع إلى توسيع نطاق ضيافتنا ليستهدف الجيل الجديد من محبي وعاشقي السفر والترحال.

وأضافت المجموعة مؤخراً لمحفظة أعمالها فنادق فئة خمس نجوم، مثل فندق «كانال سنترال بزنس باي» في الخليج التجاري و«رويال سنترال النخلة»، تبعهما «سنترال هاوس سيتي ووك»، «نوفوتيل النخلة»، «دايموند سنترال-الخليج التجاري»، «آيلاند سنترال».