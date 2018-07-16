دبي رابع أرخص مقصد سياحي عالمي

المصدر: Ⅶدبي - أشرف رفيق

أشار تقرير حديث إلى أن دبي تعد رابع أرخص مقصد سياحي في العالم، ما يرفع من جاذبيتها السياحية.

وجاء في تقرير عن البنك البريطاني «ام اند اس» عن أرخص المقاصد السياحية، إن دبي توفر قيمة عالية للمال في قضاء عطلة سياحية فيها خاصة من ناحية تكلفة الغذاء، حيث تبلغ تكلفة غذاء أسرة بريطانية من أربعة أفراد 116 إسترلينياً أسبوعياً. وتبلغ التكلفة الإجمالية لإقامة أسرة من أربعة أفراد لمدة أسبوع في دبي 3444 إسترلينياً.

وقال التقرير إن بلغاريا هي أرخص المقاصد السياحية في العالم، حيث تبلغ تكلفة الأسرة من أربعة أفراد لمدة أسبوع 3136 إسترلينياً. وجاءت تركيا في المركز الثاني، بتكلفة 3144 إسترلينياً للأسرة نفسها. وحلت بولا في كرواتيا في المركز الثالث، بتكلفة 3348 إسترلينياً.

وجاءت زاكينتوس والجراف ودوردوجان واورلاند وتورنتو في المراكز الخمس التالية.