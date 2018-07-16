649 مليون درهم تصرفات العقارات في دبي

المصدر: دبي- البيان

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس 649 مليون درهم، حيث تم تسجيل 155 مبايعة بقيمة 401 مليون درهم، منها 20 مبايعة للأراضي بقيمة 90 مليون درهم و135 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 311 مليون درهم. وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 32 مليون درهم في الورقاء الأولى.

وتصدرت اليفرة 2 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 4 مبايعات بقيمة 5 ملايين. وتصدرت الوصل المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 50 مبايعة بقيمة 199 مليون درهم.

وسجلت الرهونات 248 مليون درهم منها 15 رهن أراض بقيمة 55 مليون درهم و28 رهن فلل وشقق بقيمة 193 مليونا أهمها في الثنية الثالثة بقيمة 141 مليون درهم ورهن بنخلة جميرا بقيمة 29 مليونا.