تعزيز الشراكة والتعاون بين اقتصادية وبلدية الشارقة

المصدر: Ⅶ الشارقة - البيان

استقبلت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة وفداً من بلدية مدينة الشارقة ضمن إطار الجهود المشتركة لتوطيد العلاقات وتبادل المعارف والتجارب الناجحة، وأفضل الممارسات المطبقة في الجهتين، ودعماً لتعزيز الشراكات القائمة لتحقيق الأهداف المشتركة في العديد من الجوانب، وجاءت هذه الزيارة لتوطيد العلاقات وبحث سبل التعاون وتعزيز التنسيق بين الطرفين، وضم الوفد كلاً من المهندس خليفة بن هده، مساعد المدير العام للهندسة والمباني، والمهندس حسن جمال المازمي، رئيس قسم تدقيق المشاريع الهندسية.

وأكد سلطان عبد الله بن هده السويدي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، دور هذه الزيارات في تعزيز التعاون وتوحيد الجهود والعمل المشترك بين الجهات الحكومية في الإمارة، واستثمارها في تبادل المعرفة واكتساب الخبرات، والتعرف إلى التجارب الناجحة، وتطوير الأداء والارتقاء بالخدمات.

واستعرض، خلال اللقاء، العديد من المحاور حول منظومة العمل في دائرة التنمية الاقتصادية، وركز محور الاجتماع حول تجربة الجهتين وسبل تعزيز التعاون بينهما لتطوير العمل والارتقاء بالخدمات في القطاع الحكومي في إمارة الشارقة، وأهمية هذا التعاون في الارتقاء بوسائل التواصل والتكامل بين المؤسسات والأنظمة، وسعيها نحو التحسين المستمر في الخدمات، وأكد أن الدائرة تعمل على تعزيز وتنمية التعاون مع العديد من الجهات الحكومية عبر اللقاءات والزيارات المتبادلة، بهدف مشاركة الخدمات والبيانات وتعزيز العمل المشترك الهادف إلى تجسيد رؤية حكومة الشارقة وقيادتها الحكيمة، التي تولي عناية فائقة بأهمية الوصول إلى أعلى نسب الرضا من قِبل المتعاملين عن أداء مختلف الجهات الحكومية.

وأكد الطرفان أهمية تعزيز التعاون المستقبلي، بما يتماشى مع معايير الخدمة الحكومية التي تتطلع إليها الحكومة الاتحادية والمحلية.