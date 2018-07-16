«إكسبرس موني» تعزز فرص الدخول إلى عصر التحويلات المالية الرقمية

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «إكسبرس موني» إبرام شراكات جديدة مع المصارف والمؤسسات المالية الأخرى، وذلك بالتزامن مع توجّه المجتمعات في الدول حول العالم، بعيداً عن إجراءات الدفع النقدية للاستمتاع بمزايا الراحة والكفاءة من حيث الكُلفة المرتبطة بالمدفوعات الرقمية.

وفي إطار حرصها على المساهمة بعملية تحويل الإمارات إلى اقتصاد غير قائم على المدفوعات النقدية عبر تعزيز عملية تطوير التحويلات المالية الرقمية في الدولة، تحرص «إكسبرس موني» على إقامة شراكات وعلاقات تسهم في توفير حلول تحويل الأموال الفورية للعملاء. إذ بإمكان من يمتلكون حسابات مصرفية في «بنك أبوظبي التجاري» و«راك بنك»، إرسال المال عبر «إكسبرس موني» مباشرة من تطبيقاتهم المصرفية الخاصة على هواتفهم الذكية.