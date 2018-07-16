«آفاق للتمويل» تنظم محاضرات عن السعادة في العمل المؤسسي

المصدر: دبي- البيان

أطلقت «آفاق الإسلامية للتمويل»، سلسلة من محاضرات التي تركّز على السعادة في العمل المؤسسي، بعنوان «الثراء الروحي للسعادة»، بالتعاون مع خبيرة التنمية البشرية الإماراتية، المهندسة ولاء الشحّي، وذلك ضمن استراتيجية الشركة الرامية إلى نشر مفاهيم السعادة والإيجابية في بيئة العمل، وتوجيه طاقات الموظفين لما يعزّز قدراتهم وإمكاناتهم، ويحفزهم للمزيد من التميّز والنجاح في واجباتهم الوظيفية.

وأكّد سيف الشحّي عضو مجلس الإدارة المنتدب في «آفاق الإسلامية للتمويل»، التي أطلقت أول مؤشر للسعادة في القطاع الخاص، أن محاضرات السعادة تأتي ضمن المبادرات التي تطلقها الشركة للإسهام في الوصول إلى أهداف البرنامج الوطني للسعادة، وذلك من خلال تطوير بيئة العمل، وتحقيق كافة سبل السعادة والرخاء للموظفين. كما تهدف المحاضرات إلى الارتقاء بمواردنا البشرية.