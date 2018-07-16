«مجلس الأبنية الخضراء» يناقش المدن ذات الانبعاثات الصفرية

المصدر: Ⅶدبي- البيان

من المقرر أن يناقش «مجلس الإمارات للأبنية الخضراء» في خطوة هي الأولى من نوعها على مستوى المنطقة السبل المثلى لتوسعة نطاق مبادرات الأبنية ذات الانبعاثات الكربونية الصفرية والتحول نحو خفض الانبعاثات الكربونية في مدن بأكملها إلى معدل صاف يبلغ الصفر، وذلك خلال مؤتمره السنوي السابع الذي يقام في 9 أكتوبر في فندق «بولمان دبي كريك سيتي سنتر» تحت شعار «نحو الصفر: رؤية لمدن المستقبل».

ويجمع المؤتمر خبراء عالميين متخصصين بمجالات متعددة تشمل إدارة الطاقة والتنمية المستدامة لمناقشة أفضل الاستراتيجيات التي تروّج للبيئات العمرانية المستدامة في مدن المستقبل بما ينسجم مع رؤية الإمارات 2021 واتفاقية باريس للمناخ (كوب 21). ويهدف الحدث إلى ترسيخ ممارسات الاستدامة في البيئات العمرانية في الإمارات ودراسة حلول فعالة للتحديات التي تواجه القطاع.