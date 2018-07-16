إعمار للضيافة تدير فندق «روڤ منار مول» في رأس الخيمة

المصدر: Ⅶرأس الخيمة- البيان

وقّعت مجموعة الحمرا للتطوير العقاري والاستثمار في رأس الخيمة اتفاقية مع مجموعة إعمار للضيافة لإدارة فندق «روڤ منار مول» الجديد برأس الخيمة. وستباشر الحمرا التي أنهت للتو المرحلة الأولى من مشروع توسعة وتطوير المنار مول بتكلفة 367 مليون درهم أعمال البناء في الفندق الجديد في وقت لاحق من هذا العام، ومن المقرر أن يبدأ تشغيله في العام 2020. ويضم الفندق 250 غرفة.

وقال أولیفییه هارنیش، الرئیس التنفیذي لمجموعة إعمار للضیافة: « نتوجه بالشكر إلى حكومة رأس الخیمة ومجموعة الحمرا على ثقتهما بقدرتنا على المساهمة في دعم نمو القطاع السیاحي المزدهر في الإمارة. وتمتلك مجموعة الحمرا حالياً 4 فنادق ومنتجعات فاخرة.

وقال فريدريك سافوي، رئيس أعمال الضيافة بمجموعة الحمرا: نمتلك حالياً 25٪ من الغرف الفندقية في رأس الخيمة، ونحن ملتزمون بزيادة الطاقة الاستيعابية في الإمارة.