«الإمارات دبي الوطني ريت» تعيّن مدير محفظة أول

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة الإمارات دبي الوطني ريت، وهي صندوق ائتمان للاستثمار العقاري تعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وتخضع لإدارة شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول المحدودة، تنحّي بن كومبي عن منصب مدير محفظة أول بعد مرور حوالي 10 سنوات من عمله مع الفريق، وتعيين ميلاني فرنانديز مكانه.

وفي هذا السياق، قامت شركة الإمارات دبي الوطني ريت بتحديد المزيد من فرص التوظيف لتعزيز تشكيل فريق إدارة الأصول لدعم فرنانديز في أداء دورها الجديد.

وقال أنتوني تايلور، رئيس قسم العقارات بشركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول: «ستواصل شركة الإمارات دبي الوطني ريت أعمالها كالمعتاد، حيث تم الترتيب بشكلٍ مُحكم لعملية التعاقب الوظيفي هذه قبل مغادرة كومبي».