تقدّم ملحوظ لمشاريع الدار في جزر ياس والسعديات والريم

المصدر: Ⅶأبوظبي- البيان

أكدت شركة الدار العقارية تحقيق تقدم ملحوظ في مشاريعها في جزر ياس والسعديات والريم. جاء ذلك في إطار استعراضها لآخر مستجدات الربع الثاني للعام 2018. وبدأت شركة «الدار» تسليم أول 300 منزل في وست ياس، والذي يعتبر أول مجمع للفلل في جزيرة ياس. وتم افتتاح ساحة التسوق للمجمع، والتي تضم أول سوبر ماركت سبينيس في جزيرة ياس.

وتتواصل أعمال البناء الرئيسية على قدم وساق في المجمعين السكنيين الواقعين على الواجهة البحرية لجزيرة ياس، حيث تجري أعمال صب الأسمنت وعزل المياه في وترز أج، وتتواصل الأعمال الإنشائية في جميع المباني السكنية الخمسة والمنازل الشاطئية في المايان. أما في ياس ايكرز، فقد تواصلت أعمال البناء في 652 فيلا حتى الآن على مراحل مختلفة، في المشروع المطل على الواجهة المائية، والذي يضم ملعباً للغولف، وتشهد أعمال البنية التحتية تقدماً ملحوظاً بما في ذلك شبكات الري والغاز وأنابيب مياه الشرب.

جزيرة الريم

وفي جزيرة الريم، يقترب مشروع ميرا من الاكتمال قبل موعد التسليم المقرر في وقت لاحق من هذا العام مع اكتمال جميع أعمال التكسية والزجاج. ويجري العمل على اختبار المصاعد في الوقت الحالي، ووصلت أعمال النجارة الداخلية والأدوات الحديدية إلى مراحل متقدمة من التثبيت. ووصلت أعمال الإنشاء في مشروع ذا بردجز المكون من ستة مبان، والذي تم إطلاقه في أبريل 2017، المراحل الأولى في الطابق الأرضي مع تقدم المرحلة الثانية بشكل جيد بعد الانتهاء من أعمال التكديس.

أما بالنسبة لمشروع ممشى السعديات، وهو مشروع متعدد الاستخدامات يمتد على طول 1.4 كم ويقع في المنطقة الثقافية في السعديات، فإن الأعمال به في تقدم ملحوظ ليتم التسليم حسب الموعد في العام المقبل. ووصلت الأعمال في وحدات التجزئة إلى المراحل النهائية ويجري إعدادها للتأجير مع عرض الشقق الجاهزة خلال الربع القادم.