انخفاض مبيعات وإيجارات العقارات بأبوظبي في الربع الثاني

المصدر: Ⅶأبوظبي - البيان

أشار تقرير حديث أصدرته شركة تشيسترتنس العالمية حول واقع القطاع العقاري في مدينة أبوظبي خلال الربع الثاني من 2018 إلى انخفاض أسعار مبيعات الشقق والفلل في أبوظبي خلال الربع الثاني بنسبة 3٪ و4٪ على التوالي، فيما استمر معدل إيجارات الشقق والفلل بالانخفاض بنسبة 3٪ و1٪ على التوالي.

ومن المتوقع أن يتواصل انخفاض أسعار مبيعات وإيجارات العقارات السكنية في أبوظبي بسبب إطلاق ما يقرب من 6000 وحدة سكنية إضافية بنهاية العام 2018. وشهد الربع الأول من العام الحالي تسليم حوالي 1600 وحدة سكنية معظمها في جزيرة ياس وشاطئ الراحة وجزيرة الريم، ومن المتوقع تسليم 6000 وحدة أخرى خلال الفترة المتبقية من العام الحالي.

وتوقع التقرير تحسن المبيعات والإيجارات بفضل الخطط الحكومية لتسريع نمو الاقتصاد على مدى السنوات الثلاث المقبلة مع حزمة تحفيز بقيمة 50 مليار درهم. كما ستقوم أدنوك باستثمار 400 مليار درهم ضمن استراتيجية للنمو .