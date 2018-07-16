«بن غاطي للتطوير» تطرح عروضها الصيفية

المصدر: دبي - البيان

أطلقت شركة بن غاطي للتطوير عروضها الترويجية الصيفية لهذا العام، التي تخص مشروع ميلينيوم بن غاطي ريزيدنسز. وتمكن هذه العروض كلا من المستخدمين النهائيين والمستثمرين من الاستفادة من أسعار تنافسية وخطط سداد خاصة بالمشروع الذي يقع على الواجهة المائية في منطقة الخليج التجاري. وتشمل هذه العروض الحصرية الإيجار المجاني في أحد مباني «بن غاطي للتطوير» لغاية تسليم المشروع، والإعفاء من رسوم الخدمة خلال السنة الأولى، كما تشمل عروضاً أخرى محدودة خاصة بالموسم الصيفي.

ويتألف المشروع من 29 طابقاً، و230 وحدة سكنية، بما في ذلك شقق استوديو، وبغرفة نوم واحدة، إلى جانب غرفتي نوم. ويجري حالياً بناء المشروع على قناة دبي المائية في الخليج التجاري، ومن المتوقع أن تكتمل أعمال الإنشاء فيه خلال ديسمبر 2019.