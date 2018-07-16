«إكسبيديا»: الطلب العالمي على دبي يحافظ على قوته

المصدر: دبي- البيان

أظهرت أحدث البيانات التي أصدرتها مجموعة إكسبيديا، أن الطلب العالمي على السفر إلى دبي، لا يزال قوياً، وتصدر السائحون الأميركيون قائمة الرحلات المتجهة إلى دبي، بواقع نمو يصل إلى 90 %، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، يليهم السائحون من المملكة المتحدة، الذين زاد عددهم بنسبة 45 % تقريباً عن العام الماضي. ومن الدول الأخرى التي أظهرت زيادة ملحوظة في أعداد السائحين مقارنة بالعام الماضي، ألمانيا وفرنسا، حيث زادت أعداد المسافرين من كل منها بنسبة 70 % عن العام الماضي. وأوضحت البيانات أيضاً، كيف بات الطلب على السفر إلى الإمارة من خلال حجوزات الأجهزة المحمولة وحجوزات الباقات رائجاً بدرجة متزايدة، مع زيادة السفر إلى المدينة بنسبة 40 % تقريباً، مقارنة بالعام الماضي.

كانت دبي احتلت المرتبة الثالثة في قائمة وجهات السفر الأكثر رواجاً في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا خلال الربع الأول من عام 2018، ما يؤكد على مكانة المدينة كوجهة مهمة للسياحة، وذلك وفقاً لمعلومات مجموعة إكسبيديا.

وتصدرت لندن القائمة تليها باريس، ثم دبي، ما يضع دبي في مقدم وجهات السفر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وهو ما يعني أن دبي تفوقت على مدن مثل روما وأمستردام وبرشلونة لتحتل المركز الثالث.

وتعد دبي أيضا واحدة من أفضل وجهات العالم للتسوق، حيث تحتوي على 60 مركز تسوق وعلامات تجارية دولية كبرى، كما تعتبر ثاني أكبر موقع لتجمع مراكز التسوق بعدد كبير في العالم، لتجذب المتسوقين من جميع أنحاء العالم. وتتمتع الإمارة بأجواء ترفيهية مزدهرة، تجلب إليها ملايين السائحين كل عام. ولدى دبي ما يروق لذوق كل مسافر.