الإمارات تعفي أبناء السياح من رسوم التأشيرة خلال الصيف

المصدر: Ⅶ أبوظبي - وام

أكّد مجلس الوزراء أن تنافسية دولة الإمارات، لكونها وجهة رائدة في السياحة العائلية، تدعم الاقتصاد الوطني وتعزز من الاستثمار المحلي والأجنبي في قطاع السياحة، وذلك في أعقاب اعتماده قرار إعفاء مرافقي الأجانب القادمين للدولة للسياحة ممن تقل أعمارهم عن الثامنة عشرة من رسوم تأشيرة الدخول خلال الفترة من 15 يوليو وحتى 15 سبتمبر من كل عام.

ويعكس القرار مكانة الدولة في قطاع السياحة العالمي بوصفها وجهة تستقطب الزوار والعائلات من مختلف دول العالم، حيث بلغ عدد المسافرين عبر مطارات الدولة 32.8 مليون مسافر خلال الربع الأول من العام الجاري، وذلك للاستمتاع بالمعالم التاريخية والخدمات الفندقية والسياحية، إضافة إلى الفعاليات الترفيهية والرياضية والفنية والتراثية على مدار العام.

كما يأتي القرار لمواكبة نمو القطاع السياحي في الدولة، وذلك في أعقاب إعفاء سياح الترانزيت من رسوم تأشيرة الدخول لأول 48 ساعة، حيث يسمح للسائح باستخراج تأشيرة دخول معفاة من الرسوم للأبناء ممن هم دون سن الثامنة عشرة خلال فترة الإجازة الصيفية من 15 يوليو وحتى 15 سبتمبر من كل عام.

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